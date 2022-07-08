Дом архитектора выложил расписание бесплатных воркшопов и практикумов на месяц

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С 10 по 17 июля включительно в Челябинске проведут открытые лекции и паблик-токи по мастерской «Пушкина». Это такой исследовательский проект. Весь июль и август студенты и опытные специалисты будут изучать территорию улицу Пушкина. А потом подготовят презентации с рекомендациями по благоустройству и развитию улицы. При этом на воркшопы и лекции могут приходить все желающие.

СПРАВКА

Дом архитектора - это event-направление Агентства инновационного и инвестиционного развития города Челябинска, которое занимается организацией и проведением мероприятий по вопросам архитектуры и градостроительства.

10 июля, 12:00 — открытый воркшоп «Как задавать вопросы» от Никиты Петрова.

Никита Петров — кандидат филологических наук, доцент центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, куратор антропологического исследования мастерской «Пушкина».

На воркшопе Никита научит участников правильно составлять опросники, находить нужных респондентов, знакомиться и общаться с ними.

Встреча в доме архитектора на пр. Ленина, 41а. Вход свободный и по регистрации.

10 июля, 17:00 — паблик-ток и практикум «3D-сканирование как способ сохранять и запоминать».

Практикум проведёт Намор — художник, член независимой кураторской группы «Клоповник», куратор исследования локальной идентичности мастерской «Пушкина».

На паблик-токе гости узнают о способах применения технологии 3D-сканирования для документации и создания медиа-инсталляций в искусстве. Обсудят её пользу для сохранения исторического наследия, а потом пойдут на улицу создавать свои 3D-модели с помощью смартфонов.

Паблик-ток пройдёт в кафе «Культ» ул. Свободы, 72а. Количество мест ограничено, на мероприятие нужно регистрироваться.

Будет вестись трансляция мероприятия на «Ютубе». Запись сохранят и скинут на нее ссылку.

11 июля, 12:00 — онлайн-лекция «Работа с текстом» Полины Патимовой.

Полина Патимова — архитектор, выпускница школы МАРШ и Уральской архитектурной академии, участник образовательного проекта «Софт Культура».

На лекции Полина расскажет универсальные правила, инструменты и приёмы работы с текстом, которые будут полезны как при написании текстов для презентаций, так и для личных переписок.

Необходима регистрация на онлайн-лекцию. Лекция будет проходит в Яндекс.Телемосте, ссылку на видеоконференцию опубликуют перед началом: можно будет подключиться и задать вопросы. Запись лекции на «Ютубе» сохранится.

13 июля — онлайн-лекция «Правила вёрстки» от кураторов проекта «Софт Культура».

«Софт Культура» — образовательный проект и сообщество молодых архитекторов.

На лекции кураторы проекта расскажут, как сложить графику и текст в красивый и понятный материал. Какие есть приёмы построения композиции и оформления, а также какие частые ошибки совершают начинающие архитекторы и как их избежать.

Лекция будет проходить в Яндекс.Телемосте.

15 июля, 18:00 — открытая лекция «Дизайн-код» Ольги Чистяковой и Марии Попович.

Ольга Чистякова — ведущий инженер компании Affinum, куратор архитектурно-градостроительного исследования мастерской «Пушкина».

Мария Попович — ведущий архитектор компании Affinum, городской аналитик, куратор архитектурно-градостроительного исследования мастерской «Пушкина».

На лекции кураторы раскроют понятие дизайн-кода. А также расскажут о том, как фасады формируют облик улицы и влияют на экономику города.

Лекция пройдёт в баре «Факультет» на пр. Ленина, 81. Вход свободный, но по регистрацим. Будет трансляция на «Ютубе».

17 июля, 14:00 — открытая лекция «Градостроительные документы» Ольги Чистяковой и Марии Попович.

На лекции гости узнают, какие документы регламентируют проектирование и строительство, где их искать и как с ними работать.

Лекция пройдёт в доме архитектора на пр. Ленина, 41а. Вход свободный, по регистрации. Будут трансляция и запись.