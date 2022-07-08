Искали трубу, а нашли труп: в Челябинской области рабочие выкопали человеческие останки на теплотрассе

Тело погибшего в Карталах нашли на глубине 1,5 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одного жителя региона успели достать из траншеи с трубами живым

В Челябинской области сезонный ремонт водопровода обернулся неожиданными последствиями. В Карталах рабочие раскапывали улицу Калмыкова, чтобы починить трубу, и наткнулись на человеческие останки.

— Погибший настолько глубоко спрятался в сплетение труб теплотрассы, что пришлось прибегать к помощи крана-манипулятора, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Тело подняли из траншеи. Полицейские сейчас пытаются установить личность погибшего и определить причину смерти.

Еще одному человеку в Челябинской области повезло: его вытащили из ямы с трубами живым. Пьяный житель Магнитогорска ночью шел из кафе, не заметил выкопанную рабочими траншею и свалился вниз. На помощь к пострадавшему пришли врачи и спасатели. Магнитогорец сильно ударился головой. Прямо в траншее ему оказали первую помощь, перевязали голову и обработали раны, а затем подняли на поверхность и увезли в больницу.

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