Его остановила только стрельба: в Челябинской области пьяный водитель пытался умчаться от ДПС

Полицейские применили оружие в погоне за пьяным водителем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области полицейские устроили погоню со стрельбой.

Сотрудники ДПС в Магнитогорске ночью хотели остановить внедорожник, но водитель проигнорировал их сигналы. Полицейские бросились в погоню, нарушитель нажал на газ. По дороге водитель закладывал опасные виражи. Затормозил он только после того, как полицейские открыли стрельбу.

Позже выяснилось, что мужчина за рулем внедорожника был пьян.

— В отношении него составлены протоколы по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

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