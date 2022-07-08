Челябинские ориентировщики выиграли золото в командном зачете VIII Всероссийской летней Универсиады

Команда ЮУрГУ стала победителем в командном зачете VIII Всероссийской летней Универсиады. Фото ЮУрГУ

В Ульяновске продолжаются финальные состязания VIII Всероссийской летней Универсиады. Один из видов программы – спортивное ориентирование, завершился сегодня, 8 июля.

Южноуральские студенты (команда ЮУрГУ) в командном зачете по итогам трех соревновательных дней завоевали золотые медали. По словам руководителя команды, доцента кафедры спортивного совершенствования Елены Савиных все спортсмены вуза выступили стабильно, показав результаты в верхней части финишных протоколов.

В личном зачете в спринтерской дисциплине «бронза» у Алексея Коровина, на классический дистанции бронзовая медаль у Ксении Пензиной. В трехэтапной эстафете челябинские студенты также поднялись на пьедестал почета. Ольга Евтюхова, Любовь Патракова и Ксения Пензина стали вторыми, уступив всего 16 секунд москвичкам, выиграв у бронзовых призеров из Казани более 10 минут. Команда юниоров вуза - Даниил Сорокин, Артемий Дорма и Алексей Коровин завоевали «бронзу».

Второе место в командном зачете заняла команда студентов из Санкт-Петербурга (СПбПУ), третье – из Тулы (ТулГУ). Всего за награды финального этапа Универсиады боролись спортсмены из 28 вузов России.

В рамках VIII Всероссийской летней Универсиады с 4 по 15 июля проходят соревнования по пяти видам спорта — шахматам, бадминтону, греко-римской борьбе, спортивному ориентированию и тхэквондо. На Универсиаде выступают лучшие студенты из 170 вузов 70 регионов России (более 3500 участников).

В 2020 году на VII Всероссийской летней Универсиаде студенты Южно-Уральского государственного университета также становились победителями соревнований по спортивному ориентированию. На счету команды вуза также победы на первенстве России среди студентов.

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