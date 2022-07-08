Шведский защитник Лоуренс Пилут покидает челябинский «Трактор»

Лоуренс Пилут провел в «Трактор» два сезона. Фото ХК «Трактор»

После окончания прошлого сезона почти все иностранные игроки черно-белых заявили о том, что их возвращение в «Трактор» под большим вопросом. Руководители клуба сообщали, что это только предварительные данные. Однако один за другим в команде отказались играть чешские легионеры Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Вилл. А на днях объявил о прерывании контракта шведский защитник Лоуренс Пилут, у которого подписано соглашение с клубом до конца сезона 2023/2024 года. За команду Пилут сыграл два сезона.

Такие отказы специалисты связывают с санкционной политикой в отношении России со стороны ряда стран.

На сайте КХЛ в составе команды на сегодняшний день из легионеров значится только американец с белорусским паспортом Ник Бэйлен, у которого контракт с клубов рассчитан еще на один год. Сумма сезонного контракта у легионера равна 55 млн рублей.

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