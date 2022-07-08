Челябинка разработала систему, которая помогает найти рак у пациентов, и попала в рейтинг Forbes Kazakhstan

Жительница Челябинска Яна Ким попала в рейтинг Forbes Kazakhstan

Руководитель челябинского стартапа Яна Ким попала в список Forbes Kazakhstan. Она вошла в рейтинг «30 до 30», благодаря разработке интеллектуальной системы Polytron. Основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, Polytron помогает врачам найти первые признаки рака у пациентов и уменьшить риск его развития на 72%.

Яна Ким уже попадала в такой же рейтинг, только российского Forbes. Почему ее достижения оценивают сразу в двух странах – девушка окончила Евразийский Национальный университет имени Назарбаева в Казахстане, а в 2016 году переехала в Челябинск. Здесь поступила в магистратуру в ЮУрГУ и трудилась в сфере веб-разработки.

В 2021 году она создала проект EVA Lab и теперь сотрудничает с челябинским онкологическим центром. Когда пациенту делают эндоскопию с помощью этой программы, специальные алгоритмы подсвечивают участки, где находятся признаки онкологии.

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