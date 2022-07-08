Леонид Агутин даст бесплатный концерт в Миассе 9 июля

Выступление Леонида Агутина в Миассе запланировано на 9 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миассе Челябинской области 9 июля пройдет большой концерт. Для жителей города выступят Леонид Агутин, DJ Грув, стендап-комик Антон Борисов и многие другие.

В честь чего такой масштабный праздник? В честь дня рождения автомобиля «ЗиС-5В». Концерт состоится на главной площади Миасса, прямо перед городской администрацией. Вход будет бесплатным, начало в 18:00. Завершится праздник ярким салютом в 22:55.

Афиша праздника Фото: Автомобильный завод "Урал" / vk.com

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