В Челиндбанке ипотека с господдержкой стала еще выгоднее

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Процентная ставка на приобретение недвижимости у застройщика составит 7% годовых.

Кредиты доступны на покупку готового жилого помещения или жилья на этапе строительства.

Сумма кредита от 300 тыс. до 6 млн рублей.

Максимальный срок кредитования – до 15 лет.

Первоначальный взнос от 15%. В качестве первоначального взноса можно полностью или частично использовать средства материнского капитала.

Оставить заявку на предварительный расчет или консультацию можно на сайте Банка.

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Почта: kpchel@phkp.ru