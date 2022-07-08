В Челиндбанке ипотека с господдержкой стала еще выгоднее

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
Процентная ставка на приобретение недвижимости у застройщика составит 7% годовых.
Кредиты доступны на покупку готового жилого помещения или жилья на этапе строительства.
Сумма кредита от 300 тыс. до 6 млн рублей.
Максимальный срок кредитования – до 15 лет.
Первоначальный взнос от 15%. В качестве первоначального взноса можно полностью или частично использовать средства материнского капитала.
Оставить заявку на предварительный расчет или консультацию можно на сайте Банка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru