В офисах Челябинска стали чаще ругаться из-за кондиционеров

Коллеги никак не могут договориться о температуре кондиционера Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинск пришла жара, а вместе с ней и офисные войны за кондиционер. По данным агенства Superjob, каждый четвертый челябинец сталкивается со скандалами из-за этого освежающего чуда техники. Кому-то дует, а кому-то, наоборот, жарко… Офисная классика.

Среди жителей Челябинска был проведен опрос, по итогам которого стало ясно, что 27% - сталкивались с подобным. Причем чаще скандалят женщины, чем мужчины. А иногда конфликты доходят до того, что человеку приходится переезжать в другой кабинет.

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