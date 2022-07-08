Талантливых школьников из Челябинской области отправили на Северный полюс

Экспедиция продлится девять дней. Фото: ИЦАЭ Челябинска / vk.com

Талантливых школьников из Челябинской области собрали и с почетом отправили в экспедицию «Ледокол знаний 2022». Она пройдет с 8 по 17 июля.

Челябинскую область на ледоколе представят Никита Малахов, Максим Муковоз. С ними отправились в путешествие учитель лицея № 97 Галина Эсман и научный волонтер Полина Вериго. Всего на ледоколе окажутся 70 одаренных ребят.

На ледоколе «50 лет Победы» школьники проплывут от Мурманска до Северного полюса, проследуют мимо Земли Франца-Иосифа и вернутся в Мурманск. За это время они создадут семь научных арт-объектов, посвященных блокам экспедиции.

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