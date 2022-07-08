В Челябинской области спасатели после работы помогли беременной женщине и ребенку, попавшим в аварию

Машины от удара раскидало по дороге. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области команда спасателей помогла людям в нерабочее время. Отряд поселка Локомотивный возвращался с соревнований и стал свидетелем аварии. Жаловаться на переработки никто не стал и уже через минуту пострадавшие оказались в руках неравнодушных специалистов.

– До приезда скорой юной пассажирке обработали раны и ссадины, а молодой беременной женщине наложили повязку и шину на поврежденную руку с признаками перелома, – сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели дождались скорой помощи и только после этого поехали домой. На соревнованиях, к слову, первого места они не заняли, но заслуженно почувствовали себя победителями.

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