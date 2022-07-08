«Очереди большие, но накатались»: в Челябинске семьям с детьми пришлось по часу стоять за бесплатными билетами

Такие очереди были в Саду Победы. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске акция по раздаче бесплатных билетов на аттракционы вызвала ажиотаж. Ее организовали в честь Дня семьи, любви и верности в трех парках - ЦПКиО имени Гагарина, горсаду имени Пушкина и Саду Победы.

Желающих оказалось так много, что к кассам возникли большие очереди. Мамам с детьми пришлось подолгу стоят на жаре.

Читательница КП-Челябинск пожаловалась, что в горсаду Пушкина выдавали только по два билета на руки и акцию завершили раньше. Хотя, анонсировали, что покататься на аттракционах можно будет до 21.00 и билетов будут выдавать по три.

- А мы были в парке Гагарина. Давали по два билета на человека. Накатались вдоволь, но ближе к 15.00 на каждый аттракцион очереди были огромные. Стоять приходилось около часа. Но великолепно, что есть такие дни, когда можно покататься бесплатно.

Другая читательница прислала в редакцию видео очереди в Саду Победы.

- Без проблем выдают бесплатные билеты. Очередь большая, но быстро двигается, - написала читательница Анна.

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