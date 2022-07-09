Иномарка влетела в остановку возле правительства Челябинской области

Авария произошла около 8 часов утра. Фото: Егор Ивлев

Утром в субботу, 9 июля, автомобиль Nissan въехал в остановку «Площадь Революции», расположенную на улице Цвиллинга. На фото видно, что иномарка «подмяла» дорожный знак, также у нее поврежден правый бок.

— Водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на стойку знака 5.16 и задел остановочный комплекс, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — В результате происшествия никто не пострадал, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. На водителя собран административный материал по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», ему грозит штрафа от 5 до 10 тыс. рублей.

Отметим, что в Челябинске участились ДТП на остановках общественного транспорта. Также недавно «пятнашка» после столкновения с «Грантой» вылетела с дороги на тротуар и врезалась в остановочный пункт «ТЭЦ-1» на Копейском шоссе в Челябинске. Двоих пострадавших с места происшествия увезли в больницу. А в начале года произошло две смертельных аварии на остановке «Поселок Бабушкина», в обоих случаях погибшие были пешеходами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru