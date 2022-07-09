Полицейские накрыли наркопритон в квартире молодой челябинки

Находки из наркопритона. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В челябинской многоэтажке накрыли наркопритон. В его организации подозревают 26-летнюю хозяйку жилища. Кроме нее в квартире застали еще четырех человек.

— При осмотре помещения были обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские составили пять административных протоколов за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).

Кроме того, хозяйке квартиры грозит и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет (ч.1 ст. 232 УК РФ — «Организация либо содержание притона или систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Пока ее отпустили под обязательство о явке. О молодой челябинке также известно, что она не была судима.

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