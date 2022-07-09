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Общество9 июля 2022 6:17

С понедельника изменятся маршруты автобусов Челябинск — Белый хутор. Схема

С понедельника изменятся маршруты автобусов Челябинск — Белый хутор
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
На № 136К можно воспользоваться пересадочным билетом

На № 136К можно воспользоваться пересадочным билетом

Фото: Андрей АБРАМОВ

С понедельника, 11 июля, изменятся маршруты автобусов № 136 и 136К, которые связывают Челябинск с «Белым хутором».

Автобус № 136 изменит свой круговой маршрут и не пойдет через плотину. Предполагается, что сокращение длины маршрута позволит пускать 136 чаще — каждые 15-30 минут.

Новый маршрут автобуса 136. Фото: t.me/cheltrans.

Новый маршрут автобуса 136. Фото: t.me/cheltrans.

№ 136К, который следовал до ЮУрГУ, больше не будет доезжать до университета, а поедет до вокзала через улицу Доватора.

Новый маршрут автобуса 136К. Фото: t.me/cheltrans.

Новый маршрут автобуса 136К. Фото: t.me/cheltrans.

Кстати, на маршруте 136К действует пересадочный билет. За пересадку в общественном транспорте нужно будет платить всего лишь 5 рублей вместо всей стоимости проезда.

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