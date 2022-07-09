В Челябинской области 87 человек заболели коронавирусом за сутки

За сутки сделали 5 186 ПЦР-тестов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 87 жителей Челябинской области, четверо их них школьники. Всего за два с лишним года в регионе подтверждено 335 452 случаев.

Выздоровевших больше — 128 человек. Всего ковид победили 324 962 пациента. На лечении остаются 1 379 человек.

Смертность от коронавируса по-прежнему сохраняется. В Минздраве официально подтвердили гибель еще троих человек. Всего в регионе скончались больных COVID-19/

За прошедшие сутки умерло 3 человека.

от COVID-19 - 3 человека.

от других причин - 0 человек.

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