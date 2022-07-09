Рәхим итегез: смотрим, как проходит областной Сабантуй под Челябинском

Губернатора встретили с чак-чаком

По Челябинском, на площадке спортивного аэродрома Калачево, начался областной Сабантуй. Фотографиями с праздника поделился министр культуры региона Алексей Бетехтин.

— Приветствуем всех участников и гостей летнего национального-культурного праздника «Сабантуй»! РӘХИМ ИТЕГЕЗ! (добро пожаловать. — Прим. ред.) — написал он.

Одновременно с такими традиционными мероприятиями, как конкурс юрт и подворий, приехавших на Сабантуй, ждет многообразие национальной кухни — всего в юртах будет представлено около 100 национальных блюд (башкирские, татарские и казахские). Отметим, что самому старинному рецепту Сабантуя 200 лет. «Шушбере» — оригинальные пельмени, отваренные на воде и обжаренные на большом количестве жира представит Красноармейский район. Также на областном Сабантуе покажут уникальный Коран начала 19 века.

Вы еще успеете попасть на Сабантуй. Схема проезда и программа мероприятий — в нашем материале.

Сабантуй совпал с праздником Курбан-Байрам. Утром мусульман поздравила мэр Наталья Котова, пожелав счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

— Этот праздник — неотъемлемая часть духовного наследия нашего многонационального народа. Он олицетворяет главные ценности: добро, заботу, милосердие и сострадание. Он учит проявлять заботу о близких, оказывать помощь нуждающимся, символизирует верность вековым традициям, — отметила мэр. — Челябинск — город многонациональный, он является домом для представителей самых разных народов и конфессий, проживающих в мире и согласии. Обмен историей, традициями, культурой — важная составляющая всей национальной политики нашей страны.

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