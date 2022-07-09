«Кому они помешали?»: в Миассе ночью сгорел киоск с овощами и фруктами

Фото: Анастасия Савух
Сегодня ночью в Миассе сгорел торговый павильон, расположенный возле «Детского мира» на улице Степана Разина неподалеку от вокзала. Фото и видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
— Горел прилавок в одном из павильонов. Сообщение поступило в 02:32, полная ликвидация 03:12. В результате пожара повреждена внутренняя отделка на площади 60 кв. м. Кроме того, пострадали торговые прилавки и мебель, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Причины происшествия на данный момент устанавливаются.
В ликвидации ЧП пришлось задействовать 15 человек и четыре единицы техники.
Случившееся очень огорчило жителей. Некоторые даже подозревают, что ларек специально подожгли.
— Кому они помешали? Частенько там фрукты и овощи покупала, вежливые продавцы. Даже жалко их, — пишет Алена.
— И чего добились? Теперь в три раза дороже покупать будем, — пишет пользователи под ником Единорожка.
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