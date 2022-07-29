Проект по экомониторингу Челябинской области расширят на семь регионов

Данные о состоянии среды собираются и анализируются центром Фото: Андрей АБРАМОВ

Проект по созданию единой государственной системы экомониторинга, в котором участвует Челябинская область, расширят еще на семь регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе «Российского экологического оператора».

— С шестью регионами мы заключили соглашения по передаче информации и планируем договориться с еще семью. Присоединятся к проекту Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области, — рассказал гендиретор предприятия Денис Буцаев.

Сама система позволяет собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды, что позволяет правильно регулировать эко-политику на федеральном уровне. Кроме Челябинской области в проекте учавстуют Омская, Московская, Сахалинская и Липецкая области.

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