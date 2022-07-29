В Челябинской области сохранится прохладная и дождливая погода

Также в регионе ожидаются сильные порывы ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конец рабочей недели в Челябинской области выйдет дождливым. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются осадки, прохладная погода, а также грозы.

— с 29 по 31 июля в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, в восточной половине области до умеренных, возможны грозы, — указано на прогнозе гидрометцентра.

При этом, в среднем дневная температура будет достаточно высокой — от +22 до +28 градусов. Однако по ночам она будет опускаться практически на 10 пунктов — до +15 градусов. Кроме того, в регионе ожидается сильный ветер. Скорость порывов будет достигать 12 метров в секунду.

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