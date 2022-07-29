Асфальтовый двойник: в Челябинской области строят дорогу-дублер для трассы М-5

Фото: Донаэродорстрой

В Челябинской области к концу 2024 года реконструируют 15-километровый участок трассы М-5 в окрестностях Аши. Дорогу расширят с двух до четырех полос. Чтобы движение не встало во время ремонта, на участке сейчас строят дорогу-дублер. Об этом сообщила компания «Донаэродорстрой», которая выполняет дорожные работы.

Дорога-дублер будет временной, но на нее все равно уложат асфальт. Рядом с местом работ собираются построить разу два мобильных цементно-бетонных завода, чтобы изготавливать материал для дорожного покрытия.

Пока что насыпают скальный грунт для нижнего слоя временной дороги. Первые 5 километров объездного пути должны быть готовы к сентябрю, а оставшиеся 10,5 километров собираются проложить ко конца 2022 года.

С 1549-о по 1564-й километры трассы М-5 планируют не только расширить проезжую часть, но и построить три двухуровневые развязки, а также четыре моста.

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