Водители заждались: движение по улице Доватора в Челябинске откроют до конца недели

Дорога на улице Доватора уже почти готова Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске заканчивают ремонт на улице Доватора. Там заменили старые трубы тепломагистрали новыми и теперь заново укладывают асфальт. Как сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск», выполнявшей ремонт, уже к концу недели дорогу должны восстановить. Полноценный проезд по улице обещают открыть до конца недели.

Ограничения для водителей на участке между улицами Шаумяна и Колсанова длились больше двух месяцев. Копать траншеи там стали еще в конце мая. Открыть дорогу первоначально планировали к 8 июля, но работа затянулась.

Новые трубы тепломагистрали, как обещает производитель, должны прослужить 25-30 лет. Гарантия на асфальт, уложенный после ремонта, на порядок меньше.

— Подрядные организации, выполняющие восстановление нарушенного благоустройства, несут обязательства за его качественное состояние на протяжении трех лет, — сообщил гендиректор «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

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