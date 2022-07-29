В Челябинской области за полмесяца вдвое выросла заболеваемость коронавирусом

Уже почти 338 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 174 новых случая коронавируса — на 10 больше, чем накануне. Среди новых заболевших семеро школьников. Заболеваемость продолжает расти. С середины июля она увеличилась вдвое.

По данным регионального министерства здравоохранения к 29 июля, от Covid-19 продолжают лечиться 1 723 южноуральца. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

337 892 официально подтвержденных случая коронавируса насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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