В Челябинской области за полмесяца вдвое выросла заболеваемость коронавирусом

Уже почти 338 тыс. южноуральцев заболели Covid-19
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 174 новых случая коронавируса — на 10 больше, чем накануне. Среди новых заболевших семеро школьников. Заболеваемость продолжает расти. С середины июля она увеличилась вдвое.
По данным регионального министерства здравоохранения к 29 июля, от Covid-19 продолжают лечиться 1 723 южноуральца. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.
337 892 официально подтвержденных случая коронавируса насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.
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