Сутки в лесу: в Кыштыме пройдет чемпионат России по 24-часовому ориентированию на местности

За 24 часа рогейна спортсмены должны отыскать с помощью компаса и карты как можно большее количество КП. Фото предоставлено организаторами

Карта, компас, запас воды и питания, небольшой спальный мешок, фонарик… Вот примерный набор спортсмена, который намерен пробежать суточный рогейн (так называют дисциплину спортивного ориентирования). За 24 часа нужно отыскать на местности как можно большее количество контрольных пунктов (КП). Состав команды — от двух до пяти человек.

Чемпионат России по рогейну в этом году пройдет в Челябинской области. Местом проведения станет Спортивно-туристический центр «Провинция», что в поселке Слюдорудник (Кыштымский городской округ). Старт в 12.00 30 июля, финиш — на следующий день в это же время.

Кыштым уже во второй раз станет местом проведения чемпионата России по суточному ориентированию. Первый раз соревнования всероссийского уровня здесь проходили в 2011 году.

В этот раз организаторы подготовили спортивную карту, которая охватывает площадь порядка 220 квадратных километров. Масштаб карты для суточного рогейна — в одном сантиметре 250 метров.

— На местности установлены порядка 80 КП с электронной системой отметки прохождения. Победители, скорее всего, за сутки смогут преодолеть 120 и более километров. Отдохнуть и поспать можно будет либо, вернувшись в Центр «Провинция», либо в лесных условиях. В лесу пункты питания с водой. На пути будут встречаться населенные пункты, где можно будет забежать в магазин или в кафе и перекусить. Некоторые контрольные пункты установлены в красивых точках наших Уральских гор. На старт выйдут не только ориентировщики, но заядлые рогейнеры, любители трейловых забегов, которые любят и умеют ориентироваться на местности, — рассказал организатор и главный судья чемпионата России Андрей Акимов.

В чемпионате будут участвовать спортсмены из почти двух десятков территорий — Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Красноярска, Омска, Таганрога, Уфы, Димитровграда, Сарова, Челябинска и Челябинской области, Екатеринбурга, Ленинградской области, Казани и других городов.

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