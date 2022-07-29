В Челябинской области задержанный за наркотики выпрыгнул из окна отдела полиции и погиб

Мужчина скончался в больнице. Фото: Полиция Кыштыма

В Челябинской области в Кыштыме задержанный по подозрению в обороте наркотиков погиб, выпрыгнув с пятого этажа отдела полиции, где его опрашивали сотрудники. Ранее мужчина уже был неоднократно судим и, похоже, не горел желанием попадать в тюрьму снова.

– Бригадой скорой помощи он был госпитализирован с различными травмами в больницу Кыштыма, где впоследствии скончался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится служебная проверка, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Если в ходе проверки выявят вину сотрудника полиции, то он и его руководитель будут привлечены к административной ответственности.

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