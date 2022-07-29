По примеру Челябинской области: гинеколог из Магнитогорска стал министром в Новгороде

Валерий Яковлев. Фото: правительство Новгородской области

Врач из Челябинской области Валерий Яковлев возглавил министерство здравоохранения в Новгородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Валерий Яковлев родился в Магнитогорске, закончил челябинскую медакадемию и более 15 лет проработал в сфере акушерства и гинекологии.

Сначала принимал роды в городской клинической больнице, потом стал главным акушером-гинекологом Сосновского района. С 2020 по 2021 год был главным внештатным акушером-гинекологом Челябинска. Одновременно руководил ковидным госпиталем для детей и беременных, который развернули на базе роддома в челябинской ГКБ №9.

Только в конце 2021 года Валерий Яковлев переехал в Новгород, где возглавил главный областной роддом. Через несколько месяцев он перешел на работу в региональный минздрав, стал сначала заместителем министра, потом исполняющим обязанности руководителя, а теперь и министром здравоохранения.

Добавим, удивительно похожая биография у бывшего главы минздрава Челябинской области Юрия Семенова. Он также родился в Магнитогорске, учился в Челябинске, а потом 14 лет проработал акушером-гинекологом и возглавил региональный перинатальный центр. После стал министром здравоохранения. Весной этого года Юрий Семенов ушел в отставку. Его место заняла экс-глава ТФОМС Агата Ткачева.

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