УФАС, ГЖИ, Минэкологии и регоператоры ТКО за одним столом: в Челябинске обсудили проблематику вывоза древесных отходов

Фото: ЦКС

Представители трех государственных ведомств – Управления Госжилинспекции, Управления федеральной антимонопольной службы и Министерства экологии Челябинской области, а также региональных операторов, которые осуществляют вывоз твердых коммунальных отходов на территории Южного Урала, сверили позиции. В Челябинске состоялось совещание по вопросам обращения с растительными отходами. Речь о срубленных ветках, спилах деревьев, пнях и кряжах, то есть мусоре, который образуется в результате ухода за зелеными насаждениями.

Нередко такие отходы складируются на контейнерных площадках, либо вблизи. В таких ситуациях возникает вопросы – кто же должен их вывозить. Межведомственная встреча была посвящена данной проблематике.

«Министерством экологии как органом, регулирующим деятельность региональных операторов, обеспечивающих систему обращения с ТКО в регионе, сформирована достаточно четкая однозначная позиция. Отходы, образующиеся от регулярного ухода за зелеными насаждениями (ветки, порубочные остатки, кряжи, пни), не относятся к ТКО. Мы, формируя эту позицию, исходили прежде всего из нормативного регулирования: это 89 федеральный закон ФЗ, это порядок определения нормативов накопления ТКО. Таким образом составлена территориальная схема обращения с ТКО... Таких отходов – как отходы от содержания зеленых насаждений в составе ТКО в территориальной схеме не приведено»,- рассказала начальник управления организации обращения с отходами Минэкологии Челябинской области Юлия Жукова.

Вместе с тем, жители Челябинской области периодически просят убрать завалы из веток с контейнерных площадок, для решения вопроса они обращаются в разные инстанции. Однако, найти собственника таких отходов, который и должен нести затраты на их вывоз и утилизацию не всегда удается. В итоге, это становится проблемой либо муниципальных властей, либо управляющих компаний (УК).

Фото: ЦКС

Участники встречи в ходе дискуссии задались вопросом - кто же складирует ветки и пни на контейнерных площадках и вблизи них. Как выяснилось, источников создания таких отходов на самом деле не так и много. В ходе общения были названы три таких источника, а именно:

1. отходы от плановой подрезки во дворах, скверах, парках, на обочинах дорог, в промзонах и других городских пространствах;

2. спилы от плодово-ягодных культур с частных подворий;

3. древесные отходы иного происхождения.

Каждый муниципалитет отслеживает процесс спила старых деревьев и санитарной подрезки растений. Органы местной власти выдают заявителям (это могут быть управляющие компании, муниципальные, ресурсоснабжающие или коммерческий организации), так называемые «порубочные билеты» (в разных муниципалитетах этот документ может называть по-разному). Такой подход позволяет отслеживать тех, кто образует древесный мусор, однако, как рассказал руководитель ООО «Златспецсервис» (компания является региональным оператором в горном кластере) Артем Медведев, выдача муниципальных разрешений на работы по подрезке деревьев и кустарников не всегда является гарантией вывоза и утилизации веток и стволов с территории муниципалитета.

Дело в том, что исполнители для таких работ зачастую привлекаются через конкурсные процедуры (их проводит муниципалитет). При этом еще недавно некоторые компании, заявлявшиеся на участие в тендерах, предлагали заманчиво низкие расценки на услуги. Занижение стоимости работ в итоге выливалось в проблему - после проведения торгов выяснялось, что «победитель» не включил в смету на подрезку, к примеру, тополей и берез, расходы на вывоз и утилизацию древесного мусора. Когда же требование включать в смету такие расходы стало обязательным, появилась другая проблема – мусор, вывоз и утилизация которого все же были включены в перечень работ, стал оседать на контейных площадках жилфонда и частного сектора, либо в лесополосе. Но и эту беду в Златоусте удалось победить:

«Мы рекомендовали включить в конкурсную документацию по таким видам работ – обязательное представление исполнителями работ треков движения транспорта, который привлекается для вывоза древесных отходов. И это проблема на сегодняшний день практически решена в Златоусте. Потому что подрядчик понимает, что ему нужно будет отчитаться о том, куда он отвез отходы», - рассказал Артем Медведев.

Представитель «Златспецсервис» рассказал, что опыт Златоуста могли бы взять на вооружение и другие муниципалитеты, для чего стоило бы провести общее совещание. Это бы во многом сняло проблему.

Представители одной из УК Челябинска, которые присутствовали на встрече, рассказали, что многоквартирные дома, которые они обслуживают, примыкают к частному сектору. При этом жители частных подворий зачастую, не задумываясь, несут к контейнерной площадке на территории МКД спиленные ветки и выкорчеванные кусты плодово-ягодных растений. Такой мусор явно не был образован на территории МКД, но является головной болью для УК и муниципальных образований, которые отвечают за содержание контейнерных площадок в сельской местности и частном секторе.

Еще один участник встречи - представитель администрации Копейска рассказал, что на вопрос, которые он адресует в управляющие компании – откуда появились ветки на контейнерной площадке, если порубочный билет не оформлялся, получает примерно такой ответ: «Люди откуда-то притащили. Они уборку двора делали, там что-то валялось. И они притащили и положили».

При этом в том же Копейске многие управляющие компании согласны отвечать за вывоз веток только в случае, если они складированы на контейнерной площадке, расположенной на придомовой территории, добавил представитель местной администрации. Если же древесный мусор размещен где-то рядом, УК считают, что это не их зона ответственности. Они ссылаются на то, что могут нести траты за решение вопросов на территории, которая относится к общедомовому имуществу многоквартирных домов, а земли вокруг домов зачастую не размежёваны, и формально являются муниципальной собственностью.

Кто же должен вывозить ветки и спилы деревьев? Несовершенство действующего законодательства не дает однозначных ответов. И в разных регионах складывается самая разная правоприменительная практика. Но по всей видимости конкретизация по этому вопросу в ближайшее время последует, об этом рассказала представитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), которая присутствовала на встрече по видеосвязи.

«Сегодня Минприроды совместно с ППК подготовлен проект о внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», согласно которому предлагается исключить пункт, что "В целях определения нормативов в составе отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории". Это первый момент. Второй момент, мы с Минприроды ведем работу по реактуализализации правил обращения с ТКО, в которых тоже можно было дополнить перечень тех отходов, которые запрещается складировать на контейнерной площадке, включив в него и растительные отходы», - пояснила руководитель Департамента нормотворческой деятельности ППК «РЭО» Маргарита Поспелова.

Представитель УФАС, которая присутствовала на встрече, четко обозначила позицию ведомства на текущий момент. Уличный смет и листва, которая собирается в ходе уборки придомовой территории многоквартирного жилого фонда, должны вывозиться за счет тарифа региональных операторов, а отходы от ухода за зелеными насаждениями – нет.

«Наша позиция выражена в решении антимонопольного органа, которое было поддержано судами всех инстанций. Уже и Верховный суд в этом году подтвердил указанную позицию, и ведомственная апелляция ФАС России. Мы считаем, что все-таки те растительные отходы, которые образованы от уборки придомовой территории (опадание листвы) – они относятся к ТКО и должны быть включены в норматив и должны быть вывезены по тарифу Регионального оператора. А отходы, которые образованы при уходе за древесно-кустарниковыми растениями (ветки, пни, кряжи, опиловка) это все-таки не ТКО, и должны вывозиться в рамках отдельного договора по отдельному тарифу», - рассказала начальник отдела товарных и финансовых рынков УФАС по Челябинской области Юлия Пузанкова.

Участники совещания согласились с тем, что в текущем законодательстве есть пробелы, которые не позволяют сформировать единую правоприменительную практику. И как минимум требуется разработка уточняющих правовых норм. Вместе с тем, начальник Главного управления ГЖИ по Челябинской области Рашида Ковалева отметила, что обсуждение перспектив единого законодательного решения проблемы обращения с растительными отходами не должно заслонять главную задачу: на контейнерных площадках, во дворах, на иных территориях должно быть чисто.

«Мы все имеем одного клиента, одного заказчика - это население. И если к нам поступит жалоба, мы будем разбираться и устанавливать ответственного в каждом конкретном случае индивидуально», - рассказала Рашида Ковалева.

Она также добавила, что до изменения законодательства с каждым спорным складирования древесного мусора нужно разбираться отдельно. Добавим, что в рамках совещания было озвучено предложение о создании рабочей группы, которая и займется разработкой предложения для изменения законодательства.

«Уверен, что это проблема не только нашего региона. Многие вопросы выходят за рамки Челябинской области. В настоящий момент нет конкретных предложений по изменению нормативной базы. Мы обязательно с региональными операторами этот вопрос отработаем с привлечением надзорных органов, подготовим наше видение, которое в случае принятия решений на федеральном уровне, позволит решить проблему», - заявил по итогам встречи генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

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