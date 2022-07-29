В Челябинской области остановили поезд из-за козленка

"Вот козел", - удивился машинист поезда Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области маленький козленок остановил железнодорожное сообщение.

Детеныша на рельсах на станции Аргаяш заметил машинист рабочего поезда. Мужчине пришлось срочно тормозить, чтобы не задавить животное. Состав остановился вовремя, козленок остался цел.

Отогнав его с дороги, машинист поехал дальше. А на место происшествия срочно прибыли сотрудники транспортной полиции. Они выяснили, что козленок принадлежит 75-летнему пенсионеру из села Аргаяш. Детеныш пасся вместе с другими козами, но отбился от стада и добрел до железной дороги.

Как рассказали в региональном ЛУ МВД на транспорте, хозяина козленка за действия, угрожающие безопасности движения на железной дороге, оштрафовали на сто рублей.

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