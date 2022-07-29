В Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте

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Вместе с партией новых трамваев транспортная реформа принесла в Челябинск ещё одну весть — о подорожании проезда. Понятно, что это дискомфорт для кошелька (за наличку будет 30 рублей, по безналу — 26) и есть недовольные, пишет новостной паблик «Челябушка». В Миндоре объясняются тем, что цена не менялась пять лет.

— У нас теперь, как в Москве, будет индексироваться стоимость каждый год, чтобы резко не поднималась, — заявил замминистра транспорта Александр Егоров.

— К слову, к радикальному перелому челябинцев начали готовить заранее. И непривычные цифры в билетном меню только верхушка айсберга. Впереди — появление проездных на все виды транспорта, виртульных карт и автоматизированная система расчётов в агломерации, — добавляют авторы канала. — Кстати, неплохо бы на этой волне наладить систему валидаторов — не в каждом автобусе они работают.