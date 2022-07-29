Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 июля 2022 9:15

В Челябинске открылась первая больница для бездомных

Учреждение, которые организовал волонтер доктор Женя, посетил губернатор Алексей Текслер
Ольга ЩАПИНА
Клиника принимает пациентов без документов и полиса.

Клиника принимает пациентов без документов и полиса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске официально начала работу первая больница для бездомных. Открыл ее врач Евгений Косовских, больше известный как доктор Женя. Волонтер получил медицинскую лицензию на учреждение, которое будет обслуживать людей без документов и полиса. Клинику «Другая медицина» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— На меня произвело впечатление не ремонт, не оборудование, а отношение людей, врачей, которые приходят сюда в свое свободное время и оказывают помощь людям, — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер был впечатлен не кабинетами, а добротой врачей.

Алексей Текслер был впечатлен не кабинетами, а добротой врачей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клиника «Другая медицина» получила два губернаторских гранта для некоммерческих организаций, а также президентские гранты. На областные и федеральные средства работают стоматологический кабинет и кабинет паллиативной помощи, также волонтеры помогают бездомным на улице.

— Мы получили лицензию на 10 видов услуг, — рассказывает Евгений Косовских. — Врачи у нас не получают зарплату, а приходят после работы, также помогают студенты медакадемии. Для них это прививка добра. Они видят, как я общаюсь с бездомными, и, когда придут работать в больницу, возможно, по-другому себя поведут в такой ситуации.

Клиника работает на улице Марченко,11Б, помещение выделила администрация, а ремонт сделали на пожертвования и спонсорскую помощь.

Работает бесплатный стоматологический кабинет.

Работает бесплатный стоматологический кабинет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru