В Челябинске открылась первая больница для бездомных

Клиника принимает пациентов без документов и полиса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске официально начала работу первая больница для бездомных. Открыл ее врач Евгений Косовских, больше известный как доктор Женя. Волонтер получил медицинскую лицензию на учреждение, которое будет обслуживать людей без документов и полиса. Клинику «Другая медицина» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— На меня произвело впечатление не ремонт, не оборудование, а отношение людей, врачей, которые приходят сюда в свое свободное время и оказывают помощь людям, — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер был впечатлен не кабинетами, а добротой врачей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клиника «Другая медицина» получила два губернаторских гранта для некоммерческих организаций, а также президентские гранты. На областные и федеральные средства работают стоматологический кабинет и кабинет паллиативной помощи, также волонтеры помогают бездомным на улице.

— Мы получили лицензию на 10 видов услуг, — рассказывает Евгений Косовских. — Врачи у нас не получают зарплату, а приходят после работы, также помогают студенты медакадемии. Для них это прививка добра. Они видят, как я общаюсь с бездомными, и, когда придут работать в больницу, возможно, по-другому себя поведут в такой ситуации.

Клиника работает на улице Марченко,11Б, помещение выделила администрация, а ремонт сделали на пожертвования и спонсорскую помощь.

Работает бесплатный стоматологический кабинет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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