Поездки за рубеж, коляски для младенцев и огурцы: на чем можно сэкономить в Челябинской области

Фото: Николай Оберемченко, Александр Шпаковский

В Челябинской области подешевели продукты 50 видов, 139 несъедобных товаров, а также некоторые услуги. Об этом по результатам мониторинга цен сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Правда, статистику привели с некоторым запозданием: данные собраны по итогам июня.

По данным КСП, сильнее всего в Челябинской области подешевела белокочанная капуста. Цена на нее упала на целых 32%. На втором месте по удешевлению помидоры, их цена уменьшилась на 31%. Огурцы за июнь подешевели на 22%.

Снижение цен на непродовольственные товары не так впечатляет. Среди несъедобных товаров в рейтинге удешевления лидируют древесностружечные плиты, за которые стали просить на 15% меньше.

На втором месте в списке триммеры (минус 12% в цене), на третьем – коляски для младенцев, подешевевшие на 11%. На 9% в Челябинской области подешевели газомоторное топливо и USB-флэшки.

Из всех услуг снизилась стоимость лишь восьми. В основном это дальние поездки общественным транспортом. Подешевели билеты в Беларусь, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Кроме того, уменьшилась цена учебы на курсах профессиональной подготовки и проценты по потребительским кредитам. Все эти услуги подешевели на 1,5-8%.

Напомним, с 10 августа расходы Челябинцев вырастут. В этот день поднимут тарифы на проезд в общественном транспорте.

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