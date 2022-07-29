«Иначе так и будем ездить на «Газелях» и ПАЗиках»: почему резко подорожал проезд в транспорте и будут ли понимать цены в маршрутках

За наличку будет дешевле в маршрутке Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Челябинска активно обсуждают резкое повышение платы за проезд в общественном транспорте. Последуют ли маршрутки примеру муниципалов и надолго ли останутся такие цены, — в нашем материале.

Итак, вместо 23 рублей с 10 августа банковской карте придется платить 26, а за наличку и вовсе 30 рублей!

— У нас что-нибудь когда-нибудь дешевеет? — возмущаются горожане.

Дешевеет. Например, проездной на месяц. Вместо 1 400 он теперь обойдется в 1 100 рублей. Стоимость проезда с пересадкой по транспортной карте осталась прежней — 25 рублей. Иными словам, если за месяц вы совершаете более 44 поездок, купить проездной будет выгодно.

Инфографика: Кирилл Лежак

Что же будет с маршрутками? Сейчас проезд в них стоит 28 рублей.

— В июне были уведомления [о повышении стоимости проезда], но потом предприниматели передумали, — прокомментировал министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. — Но все возможно. Пусть смотрят на нас, будем смотреть на них тоже.

Между тем, власти намерены перевести всех частников на регулируемый тариф. Постепенный переход запланирован до 2024 года. Вместе с тем, перевозчиков заставят заменить ржавые ПАЗики на нормальные автобусы с низким полом, кондиционером и валидаторами для оплаты.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области, стоимость проезда в Челябинске не повышалась несколько лет и остается одной из самых низких среди городов-миллионников. При этом дорожает все — от топлива до подвижного состава. Так, министр транспорта привел в пример, что новые автобусы большого класса 12 млн были теперь стоят 18 млн рублей.

Сравнение стоимости проезда в миллионниках. Инфографика: миндортранс

В дальнейшем цены на проезд планируется индексировать ежегодно, чтобы не было резких скачков.

— По-хорошему нужно индексацию проводить ежегодно. В Москве, например, 1 января поднимают на 1–2–3 рубля, — прокомментировал замминистра транспорта Александр Егоров.

Отвечая на вопрос о соотношении зарплат и стоимости проезда, Алексей Нечаев ответил:

— Нужно подтягивать зарплаты, иначе останемся на ГАЗельках и ПАЗиках.

Повышая плату за наличку, власти надеются мотивировать людей отказываться от мелочи. Со временем планируется отказаться от кондукторов и перейти на безнал. Если у человека не работает карта или на ней нет денег, можно оплатить у водителя. Полностью отказываться от наличных не планируется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru