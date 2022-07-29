В Челябинске снесут автозаправку, чтобы построить новый мост через Миасс

Старые мосты с трафиком уже не справляются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске готовятся к строительству дополнительного моста через реку Миасс. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную. Для будущего сооружения мэрия решила изъять в собственность города два участка земли и автозаправочную станцию, которая находится на перекрестке улиц Энгельса и Труда.

В постановлении городской администрации говорится, что площадь изымаемых участков – 599 и 926 кв. м. Территория АЗС частью моста не станет: она слишком далеко от реки. Но в дополнение к самой мостовой конструкции будут строить дорогу от улицы Братьев Кашириных до улицы Труда. На участке проложат линевую канализацию и установят фонари. Вдоль проезжей части протянутся тротуары и велодорожка.

Только за проектирование будущих моста и дороги в администрации Челябинска платят 30 млн рублей. По словам мэра Натальи Котовой, дополнительный мост должен разгрузить транспортный поток в центре города.

Строительство планируют начать не раньше 2023 года.

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