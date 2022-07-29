Тургояк, Увильды и Аракуль станут частью новых природных парков Челябинской области

В природном парке будут территории для отдыха и особо охраняемые участки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области создаются три новых природных парках с озерами. Речь идет о Тургояке, Увильдах и Аракуле. Об этом «Комсомольской правде-Челябинск» сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев.

- Это делается впервые по поручению губернатора. Уже подготовили проект по природному парку «Аракульский шихан». На Тургояке довольного много интересов бизнеса, есть большой старинный поселок и нужно смотреть, что оставить в пределах природного парка, что вывести, - прокомментировал министр.

По его словам, создание границ парка позволит разделить территорию на рекреационную, где при соблюдении экологических норм можно будет развивать туризм, и охраняемую зону, на которой будет запрещена практически вся деятельность.

- Многие озера носят статус особо охраняемых территорий, но важно учитывать не только по границам береговой линии. На том же Тургояке есть водосборная территория. Если мы ее не будем охранять, то получим озеро с очень плохим качеством воды, - добавил Сергей Лихачев.

Министр также прокомментировал скандалы с взиманием платы с отдыхающих на Увильдах. Он отметил, что практически все заборы, мешающие свободному доступу к воде, уже убраны.

- Мы постоянно контролируем ситуацию. Каждую неделю отправляем туда проверяющих из штата общественных инспекторов, - добавил Сергей Лихачев.

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