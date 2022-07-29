Верблюды и буккроссинг: Челябинская областная публичная библиотека отпраздновала 124 года

Директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфёнова (слева) и главный редактор Юлия Реутова (справа). Директор Публичной библиотеки Наталья Диская (в центре). Фото: пресс-служба Челябинской областной публичной библиотеки

Челябинская областная публичная библиотека отпраздновала 124-й день рождения. Поздравить сотрудников учреждения пришли директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова и главный редактор Юлия Реутова. Газета оказалась даже младше, ей в этом году исполнилось 97 лет.

– Библиотека объединяет читателей, авторов, издателей, книжные магазины и библиотекарей. И нас так много, что не собраться в этот день было нельзя: потому что день рождения – это, в первую очередь, встреча друзей, – отметила директор библиотеки Наталья Диская.

Для гостей праздника сотрудники библиотеки подготовили экскурсию, квест об истории Челябинска и буккроссинг – обмен книгами. Также провели мастер-классы по дворовым играм, выставку фотографий, установили фотозоны и привезли библиомобиль КИБО.

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