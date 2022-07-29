В Челябинской области стартовал прием заявок на гранты губернатора

Алексей Текслер познакомился с проектом "Другая медицина", который получает финансирование губернаторского гранта для НКО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области начался новый прием заявок на гранты губернатора для некоммерческих организаций. Заявку можно подать с 29 июля до 6 сентября 2022 года. Проекты принимаются в сфере медицины, социальной защиты, материнства и детства, культуры, экологии. Общая сумма поддержки в этом году составит 245 млн рублей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил одного из постоянных получателей гранта — клинику для бездомных людей «Своя медицина». Глава региона пригласил и другие НКО для участия.

— Мы будем продолжать финансировать подобные проекты, в том числе через гранты губернатора, — отметил Алексей Текслер. — Профессиональный конкурсный отбор проводим несколько раз в году.

В 2022 году конкурсы проходят при софинансировании Фонда президентских грантов. При этом Челябинская область стала лидером по объему полученной поддержки среди субъектов России.

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