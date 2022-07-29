Останавливать будут до темноты: в Челябинске вечером пятницы устроят сплошную проверку водителей

Челябинским водителям советуют готовить документы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске 29 июля проведут сплошную проверку водителей. Об этом предупредили в ГИБДД города.
Группы автоинспекторов начнут останавливать машины в 19:00 и проработают до 21:00. Искать будут пьяных водителей и других нарушителей.
— Подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, — пообещали в ГИБДД.
Напомним, накануне пьяный подросток под Челябинском насмерть сбил пенсионера.
Еще одного виновника ДТП в регионе объявили в розыск. Водитель на большой скорости наехал на 80-летнюю женщину, бросил ее умирать на дороге, а теперь еще и сбежал от суда.
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