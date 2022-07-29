Останавливать будут до темноты: в Челябинске вечером пятницы устроят сплошную проверку водителей

Челябинским водителям советуют готовить документы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске 29 июля проведут сплошную проверку водителей. Об этом предупредили в ГИБДД города.

Группы автоинспекторов начнут останавливать машины в 19:00 и проработают до 21:00. Искать будут пьяных водителей и других нарушителей.

— Подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, — пообещали в ГИБДД.

Напомним, накануне пьяный подросток под Челябинском насмерть сбил пенсионера.

Еще одного виновника ДТП в регионе объявили в розыск. Водитель на большой скорости наехал на 80-летнюю женщину, бросил ее умирать на дороге, а теперь еще и сбежал от суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru