Дольщики Краснопольской площадки в Челябинске получили свои квартиры

Фото: Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».

Дольщики трех домов в Курчатовском районе Челябинска в ближайшее время получат свои квартиры. Долгожданное жилье обретут более 500 человек. Всем домам присвоены адреса по улице Профессора Благих.

Долгострои застройщиков-банкротов СК «ДЕДАЛ-КОМИД», «Радуга» и «КапиталДом» достроены по решению Фонда развития территорий за счет средств компенсационного фонда. Достройкой занимался Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области. Сейчас будет продолжено благоустройство территории жилых домов.

Ситуация с долгостроями находится на личном контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. С начала 2022 года из Единого реестра проблемных объектов исключены 15 домов. Восстановлены ранее права более 800 обманутых дольщиков. По трем объектам принято решение о выплатах на восстановление прав 140 граждан.

Ранее губернатор подчеркнул, что важнейшая задача – завершить все строительные работы до конца 2023 года и необходимо сделать все, чтобы вовремя сдать объекты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru