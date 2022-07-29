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Общество29 июля 2022 11:02

Дольщики Краснопольской площадки в Челябинске получили свои квартиры

С начала года при содействии правительства Челябинской области достроены 15 проблемных домов
Ольга ЩАПИНА
Фото: Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».

Фото: Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».

Дольщики трех домов в Курчатовском районе Челябинска в ближайшее время получат свои квартиры. Долгожданное жилье обретут более 500 человек. Всем домам присвоены адреса по улице Профессора Благих.

Долгострои застройщиков-банкротов СК «ДЕДАЛ-КОМИД», «Радуга» и «КапиталДом» достроены по решению Фонда развития территорий за счет средств компенсационного фонда. Достройкой занимался Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области. Сейчас будет продолжено благоустройство территории жилых домов.

Ситуация с долгостроями находится на личном контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. С начала 2022 года из Единого реестра проблемных объектов исключены 15 домов. Восстановлены ранее права более 800 обманутых дольщиков. По трем объектам принято решение о выплатах на восстановление прав 140 граждан.

Ранее губернатор подчеркнул, что важнейшая задача – завершить все строительные работы до конца 2023 года и необходимо сделать все, чтобы вовремя сдать объекты.

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