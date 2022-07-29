Минсельхоз Челябинской области представил оптимистичный прогноз на урожай

Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Челябинской области сделали прогноз на урожай. Предварительные итоги весенней посевной кампании минсельхоз озвучил на областном совещании губернатора Алексея Текслера.

Яровой сев в регионе проведен на площади 1 млн 800 тысяч га — это самая большая яровая площадь в Уральском федеральном округе. Увеличены посевы масличных культур, гречихи, ячменя, кукурузы на зерно, проса, твердой пшеницы. Больше посадили картофеля и полевых овощей. На середину июля уже собрано 23 тысячи тепличных овощей, что на 20% больше, чем за этот же период прошлого года.

В целом, сельхозпредприятия имеют неплохие виды на урожай. Аграрии планируют собрать почти 2 млн тонн зерна и больше 100 тысяч тонн картофеля.

Также на совещании губернатор Алексей Текслер напомнил, что с 1 сентября прекращается перемещение и продажа зерновой продукции, хозяйств, не зарегистрированых в федеральной информационной системе «Зерно». Глава региона поручил областному Минсельхозу и центру «Мой бизнес» организовать, чтобы все южноуральские производители зерновых вошли в систему в кратчайшие сроки.

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