Раскапывают и исчезают: губернатор Алексей Текслер потребовал ускорить ремонты водовода

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав и минстроя контролировать подготовку к отопительному сезону, а также снизить риски отключений воды. Большое количество нарушений сроков глава региона отметил на областном совещании в правительстве. Он подчеркнул, что работы можно было бы делать быстрее, если бы службы согласовывали свои действия.

— Сейчас идут активные работы. Но мы видим, некоторые работы начинаются, раскапывается все, потом куда-то все исчезают на какое-то время. Выясняется, что материалов нет, — подчеркнул Алексей Текслер. — У одних была задача раскопать, у других задача – ремонтировать. На этот счет постоянно получаю жалобы от людей.

Губернатор обозначил, что больше всего жалоб к нему поступает от жителей Копейска, Челябинска, Миасса, Бакала и Долгодеревенского. Перебои с водой чаще всего возникают в Верхнеуральске, Чесме и Пласте.

— Прошу глав территорий и областное министерство строительства и инфраструктуры максимально снизить риски отключения воды. — отметил глава региона. — Если это происходит, максимально быстро проводить ремонтные работы.

Алексей Текслер также отметил, что на время затянувшихся работ службы должны обеспечить людей качественной водой.

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