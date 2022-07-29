ФСБ и полиция задержали 45-летнего челябинца за лжеминирование госучреждения

Мужчина рассказал, что в момент совершения звонка был пьян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании одного из госучреждений Металлургического района. Оперативники проверили здание, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, личность звонившего установили сотрудники ФСБ и полиции. Им оказался неработающий и ранее не судимый 45-летний житель Сосновского района. Мужчину задержали. На допросе он рассказал, что в момент совершения звонка был пьян.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В апреле суд в Челябинске вынес приговор лжеминеру, который сообщил о взрывном устройстве в жилом доме. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

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