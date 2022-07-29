Главный соперник: ФК «Челябинск» сыграет первый домашний матч чемпионата России с «Тюменью»

Фото ФК «Челябинск»

Это будет принципиальный матч двух соперников, которые в прошлом сезоне боролись за медали. «Челябинск» завершил сезон на втором месте, а их «Тюмень» - на третьем. И в этом чемпионате оба клуба будут бороться за «золото». Кстати, в прошлом чемпионате южноуральцы в двух матчах не смогли переиграть тюменцев.

В первом туре стартовавшего чемпионата России в ФНЛ-2 «Челябинск» вничью с крепким и не менее амбициозным «Новосибирском», а «Тюмень» разгромила еще одного претендента на медали «Амкар-Пермь».

Матч с тюменцами станет первой домашней игрой «горожан» и первой для нового главного тренера команды Виктора Булатова.

ФК «Челябинск» - ФК «Тюмень». 30 июля. Стадион «Центральный». Начало в 17.00. Билеты от 50 до 200 рублей.

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