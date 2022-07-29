Пламя поднялось вверх на 10 метров: видео с места пожара в Чесменском районе, где горит подземный газопровод

Фото: кадр с видео

В Челябинской области из-за разгерметизации вспыхнул газопровод. ЧП произошло в пятницу, 29 июля, в полутора километрах от поселка Цвиллинга Чесменского района. Столб огня высотой десять метров начал вздыматься вверх из трубы метрового диаметра.

— Газопровод опахан, угрозы населенному пункту нет. Были перекрыты задвижки на поврежденном участке газопровода, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На газоснабжение жителей поселка инцидент не повлиял. Они пользуются вспомогательной веткой газоснабжения.

Причину происшествия предстоит выяснить в ближайшее время.

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