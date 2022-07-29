В Челябинской области осужденных на принудительные работы отправляют на кондитерскую фабрику

Принудительные работы назначаются за преступления небольшой и средней тяжести Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области более 50 организаций и предприятий предоставили рабочие места для осужденных к принудительным работам. Среди них есть крупные компании и организации. Это мебельная фабрика «Регина», птицефабрика «Чепфа», кондитерская фабрика «Южуралкондитер», ЧТЗ-Уралтрак и завод ЖБИ. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, в дальнейшем список мест для трудоустройства осужденных будет только расширяться.

— В мае 2022 года в Челябинске состоялось открытие ИЦ-2 (исправительный центр). Четырехэтажное здание соответствует всем необходимым требованиям. Проживать здесь одновременно может до 150-ти человек, — сообщили в ведомстве. — В перспективе на территории Челябинской области планируется открытие новых центров, которые позволят создать дополнительные рабочие места для осужденных.

В настоящее время в регионе осужденные к принудительным работам могут быть трудоустроены на предприятиях различных сфер деятельности, таких как: производство мебели, изделий из стекла, в строительстве, в сфере ЖКХ, на объектах УИС и многих других.

Кроме того, территориальным органом ФСИН России налажено тесное взаимодействие с Центром занятости населения, а также с представителями малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА

Принудительные работы – вид наказания, применяемый в России с первого января 2017 года. Они назначаются как альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступления небольшой и средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

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