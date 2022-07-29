В Челябинске проезд в общественном транспорте подорожает с 23 до 30 рублей

В Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте не повышалась несколько лет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске проезд в общественном транспорт в следующем месяце поднимется с 23 до 30 рублей. Изменения вступают в силу с 10 августа. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Однако платить 30 рублей придется за проезд только тем, кто оплачивает наличным. Для тех, кто пользуется банковской картой, стоимость проезда составит 26 рублей. Следует добавить, что также увеличиться цена льготного билета: с 11,5 до 12,5 рублей.

Кроме того, в Челябинске отменят скидки при пополнении транспортных карт. Единственный способ сэкономить для пассажиров теперь – это купить проездной на месяц. Сейчас он стоит 1,4 тыс. рублей, но с 10 августа его цена будет составлять 1,1 тыс. рублей.

Кстати, изменение цен не коснется только билетов с возможностью пересадки, купленных по транспортной карте. Они, как и прежде, будут стоить по 25 рублей. Купить пересадочный билет без транспортной карты горожане с 10 августа уже не смогут.

Инфографика: Кирилл Лежак

В региональном Миндортрансе не исключают, что проезд может увеличиться и в маршрутках. Сейчас пассажиры платят за поездку на них 28 рублей.

— В июне были уведомления [о повышении стоимости проезда], но потом предприниматели передумали, — прокомментировал министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. — Но все возможно. Пусть смотрят на нас, будем смотреть на них тоже.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области, стоимость проезда в Челябинске не повышалась несколько лет и остается одной из самых низких среди городов-миллионников. При этом дорожает все — от топлива до подвижного состава. Так, министр транспорта привел в пример, что новые автобусы большого класса 12 млн были теперь стоят 18 млн рублей.

Сравнение стоимости проезда в миллионниках. Инфографика: Миндортранс

Напомним, ранее Александр Егоров анонсировал, что в Челябинске появятся безлимитные проездные на месяц, квартал, полгода, а в перспективе — на год. Они будут работать на всех видах транспорта и их будет два вида: по городу и по челябинской агломерации (+ Копейск и Сосновка). Так пассажиры смогут обезопасить себя от повышения стоимости проезда. Как рассказал Александр Егоров, цена разового билета будет индексироваться.

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