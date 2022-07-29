В Магнитогорск мошенник украл у пенсионерки деньги за настройку Госуслуг

Мужчина украл у пенсионерки 6 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Магнитогорска задержала мошенника, который обманом получил шесть тысяч рублей от пенсионерки за настройку Госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе городской полиции.

— В дежурную часть отдела обратилась 79-летняя жительница города. Потерпевшая пояснила, что к ней в квартиру пришел неизвестный молодой человек, предложивший оказать помощь по подключению к Порталу государственных услуг, а затем, завладев телефоном, обманным путем, перевел на свой счет почти 6000 рублей, — объяснили в ведомстве.

Полиция смогла установить и задержать мошенника. Им оакзался 20-летний безработный житель Перми, который специально приехал в город, чтобы красть деньги у пожилых людей.

Сейчас подозреваемый задержан в изолятор. Кроме того, полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления о краже. Максимальное наказание по этой статье — 6 лет.

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