В Челябинске появится два новых автобусных маршрута

У одного из автобусов есть четкое расписание Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 августа в Челябинске начнут работать два новых автобусных маршрута. Как рассказали в миндортрансе, теперь пассажиры смогут на общественном транспорте доехать до поселков в Советском районе.

— С 1 августа запускаются новые автобусные маршруты — № 214 и № 212. Первый будет ходить каждые 11 минут ежедневно, второй по определенному расписанию также ежедневно, — указано в сообщении.

Так, автобусы по маршурту 214 будут курсировать от Братьев Кашириных до Прудного. Автобусы под номерами № 212 также будут отъезжать от Братьев Кашириных и будут довозить людей до Ключей с заездом в Челябэнерго, Звездный, Моховички, Прудный.

Напомним, что сегодня также было объявлено о подорожании проезда в челябинском общественном транспорте. В среднем, с 10 августа цены вырастут на 3 рублей при оплате картой и 7 рублей при наличной оплате.

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