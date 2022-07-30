В Челябинске откроется частный мединститут

Набор студентов начнется со следующего года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2023 году в Челябинске появится первый негосударственный медицинский институт. Об этом рассказал создатель Уральского медицинского колледжа Олег Крылов.

— В Челябинской области появился первый негосударственный медицинский вуз — Уральский медицинский институт. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки нам выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, — поделился Крылов в социальных сетях.

На данный момент в новом «Уральском медицинском институте» запланированы три специальности — «Сестринское дело», «Стоматология» и «Фармация». Первый набор пройдет в 2023 году.

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