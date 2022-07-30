Футбольный клуб «Челябинск» проведет первый домашний матч нового сезона

Фото: vk.com/fc.chel

ФК «Челябинск» сегодня, 30 июля, проведет первый домашний матч. Соперником в новом сезоне станет один из фаворитов турнира в группе 4, ФК «Тюмень».

Матч обещает быть жарким, так как обе команды имеют амбициозные планы по выходу в Первую лигу. В прошлом сезоне тюменцы наступали на пятки челябинским футболистам — «Челябинск» закончил сезон на втором месте, «Тюмень» — на третьем», при этом соперники ни разу не проигрывали челябинцам ни дома, ни в гостях. Да и уже начали этот сезон с побед — разгромили еще одного фаворита «Амкар-Пермь» со счетом 4:0. Челябинцы тоже сыграли первый матч со счетом 0:0 с командой из Новосибирска.

Также это будет дебют для нового тренера ФК «Челябинск» Виктора Булатова. Уроженец Челябинска в составе московского «Спартака» неоднократно становился чемпионом страны. Кроме того, перед началом сезона наша команда существенно обновилась.

Матч состоится 30 июля на Центральном стадионе. Начало в 17:00.

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