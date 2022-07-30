В Челябинской области растет статистика заболевания коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 человек погиб. Статистика снова начала расти. Данные приводит региональный минздрав.

Еще накануне этот показатель был — 174 человека, а неделю назад — 139. Также увеличилось количество школьников с положительным тестом на COVID-19, заболели 8 детей.

Выздоровели за прошедшие сутки, 29 июля, 158 человек. Всего в Челябинской области подтверждено более 300 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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